Рулетки измерительные

Артикул: 15-1-522

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор 2 м 15-1-522 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.

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