Яндекс.Метрика
Найти
Корзина: пусто
8(846)922-60-70
e-mail: zakaz@3brothers.ru

Рулетки измерительные

Главная
Каталог
Измерительный инструмент
Рулетки измерительные
Рулетки измерительные
Сортировка:
Всего найдено: 27
Рулетка измерительная "RemoSpace" 3 м / 16 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoSpace" 3 м / 16 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-1-323
0 отзывов

Артикул: 15-1-323

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Remospace 3 м 15-1-323 имеет корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
183
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoSpace" 5 м / 19 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoSpace" 5 м / 19 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-1-325
0 отзывов

Артикул: 15-1-325

В коробке: 72 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Remospace 5 м 15-1-325 имеет корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
276
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoSpace" 7,5 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoSpace" 7,5 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-1-327
1 отзыв

Артикул: 15-1-327

В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Remospace 7,5 м 15-1-327 имеет корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
472
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoSpace" 10 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoSpace" 10 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-1-330
0 отзывов

Артикул: 15-1-330

В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Remospace 10 м 15-1-330 имеет корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
580
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "T1" 2 м / 13 мм (Hobbi) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "T1" 2 м / 13 мм (Hobbi) (шт.)
Артикул: 15-1-502
0 отзывов

Артикул: 15-1-502

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Т1 2 м 15-1-502 имеет корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
59
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "T1" 3 м / 16 мм (Hobbi) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "T1" 3 м / 16 мм (Hobbi) (шт.)
Артикул: 15-1-503
0 отзывов

Артикул: 15-1-503

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Т1 3 м 15-1-503 имеет корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Хит
Нет в наличии
80
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "T1" 5 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "T1" 5 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Артикул: 15-1-505
0 отзывов

Артикул: 15-1-505

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Т1 5 м 15-1-505 имеет корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Хит
Нет в наличии
122
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "T1" 7,5 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "T1" 7,5 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Артикул: 15-1-507
0 отзывов

Артикул: 15-1-507

В коробке: 60 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Т1 7,5 м 15-1-507 имеет корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
189
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "T2" 10 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "T2" 10 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Артикул: 15-1-510
0 отзывов

Артикул: 15-1-510

В коробке: 60 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Т2 10 м 15-1-510 имеет обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Хит
Нет в наличии
312
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "T2" 3 м / 16 мм (Hobbi) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "T2" 3 м / 16 мм (Hobbi) (шт.)
Артикул: 15-1-513
0 отзывов

Артикул: 15-1-513

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Т2 3 м 15-1-513 имеет обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Хит
Нет в наличии
86
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "T2" 5 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "T2" 5 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Артикул: 15-1-515
0 отзывов

Артикул: 15-1-515

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Т2 5 м 15-1-515 имеет обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Хит
Нет в наличии
147
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "T2" 7,5 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "T2" 7,5 м / 25 мм (Hobbi) (шт.)
Артикул: 15-1-517
0 отзывов

Артикул: 15-1-517

В коробке: 60 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор Т2 7,5 м м 15-1-517 имеет обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Хит
Нет в наличии
207
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoCosmo" 3 м / 16 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoCosmo" 3 м / 16 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-4-103
0 отзывов

Артикул: 15-4-103

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор RemoCosmo 3 м 15-4-103 имеет ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
221
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoCosmo" 5 м / 19 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoCosmo" 5 м / 19 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-4-105
0 отзывов

Артикул: 15-4-105

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор RemoCosmo 5 м 15-4-105 имеет ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
324
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoCosmo" 7,5 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoCosmo" 7,5 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-4-107
0 отзывов

Артикул: 15-4-107

В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор RemoCosmo 7,5 м 15-4-107 имеет ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
552
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoCosmo" 10 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoCosmo" 10 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-4-110
0 отзывов

Артикул: 15-4-110

В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор RemoCosmo 10 м 15-4-110 имеет ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
686
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoRay" 3 м / 16 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoRay" 3 м / 16 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-4-203
1 отзыв

Артикул: 15-4-203

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор RemoRay 3 м 15-4-203 имеет ударопрочный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
167
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoRay" 5 м / 19 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoRay" 5 м / 19 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-4-205
0 отзывов

Артикул: 15-4-205

В коробке: 72 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор RemoRay 5 м 15-4-205 имеет ударопрочный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
256
руб.
Добавить
Рулетка измерительная "RemoRay" 7,5 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная "RemoRay" 7,5 м / 25 мм (Remocolor) (шт.)
Артикул: 15-4-207
0 отзывов

Артикул: 15-4-207

В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор RemoRay 7,5 м 15-4-207 имеет ударопрочный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
432
руб.
Добавить
Рулетка измерительная Т3, прозрачный корпус из ABS-пластика, 2мх13мм
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная Т3, прозрачный корпус из ABS-пластика, 2мх13мм
Артикул: 15-1-522
0 отзывов

Артикул: 15-1-522

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор 2 м 15-1-522 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
83
руб.
Добавить
Рулетка измерительная Т3, прозрачный корпус из ABS-пластика, 3мх16мм
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная Т3, прозрачный корпус из ABS-пластика, 3мх16мм
Артикул: 15-1-523
0 отзывов

Артикул: 15-1-523

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор 3 м 15-1-523 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
84
руб.
Добавить
Рулетка измерительная Т3, прозрачный корпус из ABS-пластика, 5мх25мм
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная Т3, прозрачный корпус из ABS-пластика, 5мх25мм
Артикул: 15-1-525
0 отзывов

Артикул: 15-1-525

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор 5 м 15-1-525 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
138
руб.
Добавить
Рулетка измерительная Т3, прозрачный корпус из ABS-пластика, 7,5мх25мм
Быстрый просмотр
Рулетка измерительная Т3, прозрачный корпус из ABS-пластика, 7,5мх25мм
Артикул: 15-1-527
0 отзывов

Артикул: 15-1-527

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка РемоКолор 7,5 м 15-1-527 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
200
руб.
Добавить
Рулетка "RemoStar", измерительная, автостоп, 3мх16мм
Быстрый просмотр
Рулетка "RemoStar", измерительная, автостоп, 3мх16мм
Артикул: 15-4-303
0 отзывов

Артикул: 15-4-303

В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.

Описание: Рулетка RemoStar 3 м 15-4-303 имеет двухкомпонентный корпус из прозрачного ABS-пластика и UV покрытия, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с нейлоновым покрытием, подвижный зацеп, встроенный амортизатор, две кнопки фиксации с "автостопом", ремешок из ПВХ и клипса-зажим для ремня Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
368
руб.
Добавить
Рулетка "RemoStar", измерительная, автостоп, 5мх16мм
Быстрый просмотр
Рулетка "RemoStar", измерительная, автостоп, 5мх16мм
Артикул: 15-4-305
0 отзывов

Артикул: 15-4-305

В коробке: 72 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка RemoStar 5 м 15-4-305 имеет двухкомпонентный корпус из прозрачного ABS-пластика и UV покрытия, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с нейлоновым покрытием, подвижный зацеп, встроенный амортизатор, две кнопки фиксации с "автостопом", ремешок из ПВХ и клипса-зажим для ремня Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
537
руб.
Добавить
Рулетка "RemoStar" измерительная, автостоп, 7,5мх25мм
Быстрый просмотр
Рулетка "RemoStar" измерительная, автостоп, 7,5мх25мм
Артикул: 15-4-307
0 отзывов

Артикул: 15-4-307

В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка RemoStar 7,5 м 15-4-307 имеет двухкомпонентный корпус из прозрачного ABS-пластика и UV покрытия, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с нейлоновым покрытием, подвижный зацеп, встроенный амортизатор, две кнопки фиксации с "автостопом", ремешок из ПВХ и клипса-зажим для ремня Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
808
руб.
Добавить
Рулетка "RemoStar", измерительная, автостоп, 10мх25мм
Быстрый просмотр
Рулетка "RemoStar", измерительная, автостоп, 10мх25мм
Артикул: 15-4-310
0 отзывов

Артикул: 15-4-310

В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.

Описание: Рулетка RemoStar 10 м 15-4-310 имеет двухкомпонентный корпус из прозрачного ABS-пластика и UV покрытия, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с нейлоновым покрытием, подвижный зацеп, встроенный амортизатор, две кнопки фиксации с "автостопом", ремешок из ПВХ и клипса-зажим для ремня Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.

Ссылка на сертификат - Открыть сертификат

Нет в наличии
951
руб.
Добавить

Рулетка измерительная - инструмент, который широко используется в строительстве, слесарно-столярных работах. Сейчас сложно представить любого строителя без этого устройства. В первую очередь он направлен на измерение длин горизонтальных и вертикальных поверхностей. На рынке представлены всевозможные модели. Обо всех деталях подробнее.

Корпус может быть из ударопрочного ABS пластика или состоять из металла. Делается эргономичным по размеру хвата руки. Возможно ультрафиолетовое, либо резиновое покрытие. На корпус рулеток устанавливают зацеп для ремня и ремешок для переноса на руке.

Вторая составляющая и она основная - лента стальная с порошковым, либо нейлоновым покрытием, на которую нанесена измерительная шкала. Длина ее от 2 до 10 м, ширина полотна от 16 до 25 мм.

Рулетки оснащают автостопом - механизм автофиксации ленты. На конце ленты присутствует зацеп, который может быть оснащен магнитом, что сильно упрощает работу. Некоторый инструмент оснащают двумя кнопками фиксации и амортизатором, усиленной возвратной пружиной. Каждую отдельную модель нужно рассматривать по тем или иным параметрам, исходя из тех задач, которые вам нужны.

0 Вы уже смотрели
0Сравнение товаров
0Избранное
Оформить заказ
Ваш город - Самара,
угадали?
Да Нет
Уважаемый посетитель! Для лучшего функционирования сайта 3brothers.ru мы производим сбор Ваших метаданных (cookie, данные об IP-адресе и местоположении). В случае, если Вы не хотите, чтобы нами был осуществлён сбор ваших метаданных, Вам необходимо покинуть данный сайт.