Рулетки измерительные
Артикул: 15-1-323
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Remospace 3 м 15-1-323 имеет корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-1-325
В коробке: 72 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Remospace 5 м 15-1-325 имеет корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-1-327
В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Remospace 7,5 м 15-1-327 имеет корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-1-330
В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Remospace 10 м 15-1-330 имеет корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-1-502
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Т1 2 м 15-1-502 имеет корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.
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Артикул: 15-1-503
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Т1 3 м 15-1-503 имеет корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.
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Артикул: 15-1-505
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Т1 5 м 15-1-505 имеет корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.
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Артикул: 15-1-507
В коробке: 60 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Т1 7,5 м 15-1-507 имеет корпус из ABS-пластика, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.
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Артикул: 15-1-510
В коробке: 60 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Т2 10 м 15-1-510 имеет обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.
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Артикул: 15-1-513
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Т2 3 м 15-1-513 имеет обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.
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Артикул: 15-1-515
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Т2 5 м 15-1-515 имеет обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.
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Артикул: 15-1-517
В коробке: 60 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор Т2 7,5 м м 15-1-517 имеет обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатаная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.
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Артикул: 15-4-103
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор RemoCosmo 3 м 15-4-103 имеет ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.
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Артикул: 15-4-105
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор RemoCosmo 5 м 15-4-105 имеет ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.
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Артикул: 15-4-107
В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор RemoCosmo 7,5 м 15-4-107 имеет ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.
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Артикул: 15-4-110
В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор RemoCosmo 10 м 15-4-110 имеет ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.
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Артикул: 15-4-203
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор RemoRay 3 м 15-4-203 имеет ударопрочный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-4-205
В коробке: 72 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор RemoRay 5 м 15-4-205 имеет ударопрочный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-4-207
В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор RemoRay 7,5 м 15-4-207 имеет ударопрочный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-1-522
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор 2 м 15-1-522 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.
Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-1-523
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор 3 м 15-1-523 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.
Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-1-525
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор 5 м 15-1-525 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.
Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-1-527
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка РемоКолор 7,5 м 15-1-527 имеет корпус из прозрачного ABS-пластика, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с матовым 3х слойным порошковым покрытием, подвижный зацеп, пружина из углеродистой стали 50. Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.
Преимущества: Ударопрочный прозрачный копус, устойчивая к истиранию стальная лента, наличие ремешка и клипсы для ремня, подвижный зацеп.
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Артикул: 15-4-303
В коробке: 120 шт, расфасовано по: 12 шт.
Описание: Рулетка RemoStar 3 м 15-4-303 имеет двухкомпонентный корпус из прозрачного ABS-пластика и UV покрытия, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с нейлоновым покрытием, подвижный зацеп, встроенный амортизатор, две кнопки фиксации с "автостопом", ремешок из ПВХ и клипса-зажим для ремня Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.
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Артикул: 15-4-305
В коробке: 72 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка RemoStar 5 м 15-4-305 имеет двухкомпонентный корпус из прозрачного ABS-пластика и UV покрытия, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с нейлоновым покрытием, подвижный зацеп, встроенный амортизатор, две кнопки фиксации с "автостопом", ремешок из ПВХ и клипса-зажим для ремня Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.
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Артикул: 15-4-307
В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка RemoStar 7,5 м 15-4-307 имеет двухкомпонентный корпус из прозрачного ABS-пластика и UV покрытия, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с нейлоновым покрытием, подвижный зацеп, встроенный амортизатор, две кнопки фиксации с "автостопом", ремешок из ПВХ и клипса-зажим для ремня Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.
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Артикул: 15-4-310
В коробке: 48 шт, расфасовано по: 6 шт.
Описание: Рулетка RemoStar 10 м 15-4-310 имеет двухкомпонентный корпус из прозрачного ABS-пластика и UV покрытия, стойкая к излому усиленная лента из холоднокатанной стали с нейлоновым покрытием, подвижный зацеп, встроенный амортизатор, две кнопки фиксации с "автостопом", ремешок из ПВХ и клипса-зажим для ремня Используется для измерения крупных габаритных линейных размеров.
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Рулетка измерительная - инструмент, который широко используется в строительстве, слесарно-столярных работах. Сейчас сложно представить любого строителя без этого устройства. В первую очередь он направлен на измерение длин горизонтальных и вертикальных поверхностей. На рынке представлены всевозможные модели. Обо всех деталях подробнее.
Корпус может быть из ударопрочного ABS пластика или состоять из металла. Делается эргономичным по размеру хвата руки. Возможно ультрафиолетовое, либо резиновое покрытие. На корпус рулеток устанавливают зацеп для ремня и ремешок для переноса на руке.
Вторая составляющая и она основная - лента стальная с порошковым, либо нейлоновым покрытием, на которую нанесена измерительная шкала. Длина ее от 2 до 10 м, ширина полотна от 16 до 25 мм.
Рулетки оснащают автостопом - механизм автофиксации ленты. На конце ленты присутствует зацеп, который может быть оснащен магнитом, что сильно упрощает работу. Некоторый инструмент оснащают двумя кнопками фиксации и амортизатором, усиленной возвратной пружиной. Каждую отдельную модель нужно рассматривать по тем или иным параметрам, исходя из тех задач, которые вам нужны.