Новинки 05/12/20 Новые пилки MP.S для электролобзиков
Новинки 08/11/20 Колеса и ролики мебельные
Новинки 27/09/20 Краны газовые латунные. Шланги газовые ПВХ
Новостная лента 01/07/20 Вариант полного каталога в формате PDF, версия 2 2020г (19Мб)
Артикул: 39-0-162
В коробке: 10 шт.
Описание: Деревянное, шлифованое высший сорт. Топорище предназначено для сборки топора. Длина топорища позволяет использовать две руки, тем самым прилагая максимум усилий при работе. Длина — 500 мм. Материал - бук.
Артикул: 39-0-160
В коробке: 10 шт.
Описание: Деревянное, шлифованое высший сорт. Топорище предназначено для сборки топора. Длина топорища позволяет использовать две руки, тем самым прилагая максимум усилий при работе. Длина — 400 мм. Материал - бук.
Артикул: 39-0-159
В коробке: 10 шт.
Описание: Деревянное, шлифованое высший сорт. Топорище предназначено для сборки топора. Длина топорища позволяет использовать две руки, тем самым прилагая максимум усилий при работе. Длина — 300 мм. Материал - бук.
Артикул: 39-0-183
В коробке, шт: 20
Описание: Деревянная, шлифованная. Рукоятка предназначена для сборки кувалды. Длина рукоятки позволяет использовать две руки, тем самым прилагая максимум усилий при работе. Изготовлена из бука. Длина — 700 мм.
Артикул: 81-1-101 (3101-2)
В коробке, уп: 525
В упаковке, шт: 2
Описание: Набор пилок для электролобзика MP.S 3101-2 состоит из двух фрезерованных полотен Т101В. Т-образный хвостовик.
Лобзиковое пильное полотно T 101 B позволяет выполнять чистые прямые пропилы в древесине. Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают безупречный результат. Полотно из хром-ванадиевой стали подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов. Мелкий прогрессивный шаг зубьев (2,5 мм) полотна позволяет пилить древесные материалы толщиной 3–30 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.T101B 75 х 2,5 мм HCS, толщина 1,45мм. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлифованные, конической формы) = Очень чистый пропил.
Артикул: 81-1-102 (3102-2)
В коробке, уп: 525
В упаковке, шт: 2
Описание: Набор пилок для электролобзика MP.S 3102-2 состоит из двух фрезерованных полотен 3102(Т101ВR). Т-образный хвостовик.
Лобзиковое пильное полотно T 101 BR — Пилка применяется для работы с мягкими породами древесины, ДСП, ДВП. C обратным направлением зубцов. Отлично подходит для раскроя материалов, где нежелательны сколы на лицевой поверхности (например,столешницы). При работе необходимо дополнительное усилие, придавливающее лобзик к материалу, так как рабочий ход подбрасывает инструмент вверх. Мелкий прогрессивный шаг зубьев (2,5 мм) полотна позволяет пилить древесные материалы толщиной 3–30 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.T101BR 75 х 2,5 мм HCS, толщина 1,45мм. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлифованные, конической формы) = Очень чистый пропил.
Артикул: 81-1-103 (3171-2)
В коробке, уп: 525
В упаковке, шт: 2
Описание: Набор пилок для электролобзика MP.S 3171 состоит из двух фрезерованных полотен Т101АО. Т-образный хвостовик. , 50/75, толщина 1,25 мм, CV, дерево от 2 до 20 мм, криволинейный рез.
Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.T101АО 75 х 1,25 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлиф., конической формы) = Чистый пропил.
Артикул: 81-1-104 (3103)
В коробке, уп: 525
В упаковке, шт: 2
Описание: Набор пилок для электролобзика MP.S 3103 состоит из двух фрезерованных полотен Т101D. Т-образный хвостовик. , 75/100, толщина 1,45 мм, CV, дерево от 10 до 45 мм, прямой рез.
Лобзиковое пильное полотно T 101 D предназначены для чистых прямых пропилов в твердой и мягкой древесине, ДСП, ДВП (толщиной от 10 до 45 мм). Зубья, конической формы идеально подходят для пропилов без особых требований. Полностью закаленная полоска зубьев из высококачественной CV (хром-ванадиевая сталь) подходит для мягкой древесины, клееной древесины, МДФ. Кроме того, очень мелкий прогрессивный шаг зубьев 1,45 мм. Для лобзиков с системами крепления с Т-образным хвостовиком.T101D 100 х 1,45 м. CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлиф., конической формы) = Чистый пропил.
Добро пожаловать в интернет-магазин строительного инструмента !
Предлагаем Вам большой выбор: малярного, слесарного, ударного, токарного, абразивного, шлифовального, режущего, крепежного, отделочного, садового инструмента, а также электрика, светотехника, сантехника, автоинструмент и средства защиты.
Основные бренды производителей: Hobbi, Remocolor, РемоКолор professional, РемоКолор, Hardax и прочих. Соответствующие гарантии и сертификаты качества.
Основан: в 2017 году, коллектив до 10 человек.
Сфера деятельности: оптово-розничная.
Кому мы интересны: фабрики, заводы, снабженческие, тендерные и розничные организации.
Условия работы: с НДС и без, по договору поставки.
Доставка: осуществляется по Самаре, Тольятти. Для регионов до транспортных компаний СДЭК , ПЭК , Деловые линии , BoxBerry , ЖелДорЭкспедиция , Почта , Байкал Сервис
Оплата: Наличный и безналичный расчет, наложенный платеж.
Преимущества: быстрая доставка, от 10тыс бесплатно, индивидуальный подход, большой региональный склад 2,5Га, более 5тыс наименований.
Ассортимент магазина постоянно пополняется.
Постоянным клиентам предусмотрена дополнительная скидка. Клиенты получают подарочные сертификаты и купоны.
Менеджеры ответят на Ваши вопросы, помогут с выбором, проконсультируют по ценам и условиям работы. Телефон: 8 (846) 922-60-70. Онлайн-консультации: info@3brothers.ru.